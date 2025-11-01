Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 11:48

Жена Михалкова поделилась редкими кадрами с его юбилея

Татьяна Михалкова опубликовала фотографии с 80-летия супруга

Татьяна Михалкова Татьяна Михалкова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Михалкова опубликовала серию фотографий с юбилея ее мужа — режиссера Никиты Михалкова. Супруга в Telegram-канале поздравила звезду театра и кино с 80-летием, пожелав ему жить долго и счастливо. На кадрах видно, что к торжеству готовилась вся семья.

Поздравляем любимого нашего Никиту, Никитончика, Никиту Сергеевича, мужа, отца, дедушку, прадедушку, друга, Творца, Мастера с юбилеем! Поздравляют все: и театр-мастерская «12», студия ТРИТЭ, друзья, коллеги, единомышленники и, конечно же, семья: дети, 13 внуков и 3 правнуков. Живи, твори долго и счастливо!подписала публикацию Михалкова.

В честь праздника был организован банкет с угощениями, на котором присутствовал даже непубличный супруг старшей дочери Анны. Речь идет о предпринимателе Альберте Бакове. Бизнесмен не выходит в свет с женой, но на важном для семьи событии появился. День рождения маэстро был 21 октября.

Ранее Михалков раскрыл секрет появления названия фильма «Утомленные солнцем», который удостоился премии «Оскар» в 1995 году. Режиссер признался, что вдохновлялся голливудской лентой «Унесенные ветром».

Никита Михалков
режиссеры
юбилеи
торжества
