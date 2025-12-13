Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Женщина перепутала педали и влетела на Jaguar к пловцам

The Sun: на юге Франции женщина на Jaguar врезалась в бассейн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В городе Ла-Сьота на юге Франции женщина за рулем Jaguar, по предварительной информации, перепутала педали и на большой скорости влетела в здание муниципального бассейна, сообщает The Sun. В момент происшествия там шли тренировки.

Водителя и ее пятилетнюю дочь успели вытащить из автомобиля два тренера и один случайный свидетель. Очевидец получил лишь незначительные порезы. В настоящее время бассейн закрыт на ремонт — специалисты извлекают автомобиль и чистят воду.

Ранее более 20 транспортных средств столкнулись в районе 271 км на участке автодороги Тамбов-Пенза в Пензенской области. В результате трассу перекрыли в оба направления. За медицинской помощью обратились шесть человек. Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Троим помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

До этого в Чувашской Республике грузовой автомобиль врезался в газопровод, в результате чего около 100 домовладений остались без снабжения. Для жителей села Порецкого был организован временный пункт размещения.

