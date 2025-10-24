Название удостоенного премии «Оскар» в 1995 году фильма «Утомленные солнцем» вдохновлено голливудской картиной «Унесенные ветром», сообщил режиссер Никита Михалков во время мастер-класса в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК. По его словам, которые приводит ТАСС, конструкция впечатлила его, и он использовал примерную в своем фильме.

Мне очень понравилось название фильма «Унесенные ветром», схожую стилистическую конструкцию я использовал в фильме — «Утомленные солнцем», — отметил он.

Ранее художественный руководитель видеоотдела студии Михалкова ТРИТЭ Виталий Максимов заявил, что мировые знаменитости кино демонстрируют глубокое уважение к творчеству режиссера. По его словам, дочь Чарли Чаплина Джеральдина во время визита в Москву встала на колено перед российским артистом, выразив таким образом искреннее восхищение его творческим величием.

До этого российский президент Владимир Путин вспомнил забавный эпизод, произошедший во время празднования юбилея Михалкова. В посвященном кинодеятелю документальном фильме глава государства рассказал, что один из друзей виновника торжества случайно пролил на него красное вино.