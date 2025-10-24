Заключение стратегического соглашения с Россией позволит положить конец конфликту на Украине, заявил полковник ВС США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. В интервью профессору Гленну Дизену на YouTube-канале он отметил, что в этом договоре должны быть закреплены отношения РФ и европейских стран. По его мнению, именно с такими требованиями президент США Дональд Трамп должен обращаться к Евросоюзу.

Для конца боевых действий необходимо заключить стратегическое соглашение с Россией, которое закрепит ее отношения с остальной Европой, — пояснил Макгрегор.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский считает мирное разрешение конфликта на Украине равносильным поражению. Она назвала это ужасным руководством страной, потому что «нужно уметь смотреть правде в глаза». Политик также отметила, что отказ Зеленского от проведения выборов — неправильный шаг по отношению к его гражданам. Она подчеркнула, что в США во время гражданской войны выборы все же состоялись.