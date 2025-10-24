Михалков призвал всех россиян отслужить в армии Михалков: каждый мужчина в России должен отслужить в армии

Служба в армии является обязательным этапом для каждого российского мужчины, цитирует ТАСС слова режиссера Никиты Михалкова на встрече со студентами ВГИКа. По его словам, это бесценная школа жизни, которая поможет сформировать личность.

Российская армия — это не просто элемент обороны, а укоренившийся образ жизни, пояснил Михалков. Он также рассказал, что в молодости отказался служить в «теплом» месте и по собственному желанию отправился на Камчатку.

Я так прикинул — когда я за казенный счет туда съезжу? И говорю: «Вот туда и запишите», — припомнил режиссер.

Михалков также рассказал о своем сыне, решившем нести службу в подразделении морских пограничников. По его словам, для молодого человека это было очень важно.

Неожиданно понял, что шерстяные носки бывают важнее, чем двухкассетный Sharp, который я хотел у тебя попросить, — привел он слова из письма сына.

Ранее народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что Михалков является выдающимся режиссером XXI века. Он отметил, что признание заслуг автора оскароносного фильма «Утомленные солнцем» началось десятилетия назад и с тех пор его влияние на культуру только усиливалось.