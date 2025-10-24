Россия и Украина договорились об обмене посылками для пленных Москалькова: Россия и Украина готовы к обмену посылками для 500 военнопленных

Россия и Украина готовы на взаимной основе организовать обмен письмами и посылками для 500 военнопленных с каждой стороны, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен выразила надежду, что это произойдет до Нового года, передает ТАСС.

На сегодняшний день у нас есть список из 500 военнопленных российских и 500 военнопленных Украины, поэтому мы договорились не ожидать, пока соберутся все списки полностью, а по мере готовности уже собирать посылки и начинать их вручать, — сказала она.

Ранее координационный штаб Украины по вопросам военнопленных сообщил о получении от России одной тысячи тел погибших военнослужащих. Там заявили, что в ближайшее время проведут экспертизы для установления личностей. Российской стороне, по информации депутата ГД Шамсаила Саралиева, были переданы останки 31 военнослужащего.

Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев объяснил неравный обмен телами в формате 31 на 1000 тем, что ВСУ отступают. По его словам, украинские военные оставляют погибших сослуживцев, покидая места боевых действий.