Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:19

США пригласили россиянку на крупнейший женский чемпионат

Российская скейтбордистка выступит на крупном женском чемпионате в США

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Московская 15-летняя скейтбордистка Вера Навалихина получила персональное приглашение для участия в одном из самых престижных женских соревнований по скейтбордингу, проходящих в США, передает Telegram-канал "Mash на спорте". Американская сторона пригласила Веру после того, как она продемонстрировала свои трюки и выступления на отборочном этапе Олимпиады в июне 2025 года.

На европейских соревнованиях Вера выступала под нейтральным флагом, но в США она будет представлять Россию. По информации канала, спортсменка встала на сноуборд в три года, и на скейтборд — в шесть лет. В своей спортивной карьере она добивалась побед на чемпионате России в различных дисциплинах, таких как «Вертикальная рампа» и соревнования в «Парке».

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян успешно прошла олимпийский отборочный турнир в Пекине, заняв первое место. Она набрала 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ, что позволило ей выполнить необходимый критерий для квалификации на Олимпиаду — попасть в топ-5.

спортсмены
россиянки
скейтбординг
соревнавания
приглашения
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слезы вдовы, Харламов, Бурунов: в Москве простились с Романом Поповым
Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!
Стоматолог предостерег россиян от самостоятельной установки пломб
Стало известно, что делают ВСУ со своими солдатами с русской речью
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
Россияне сдали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.