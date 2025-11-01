США пригласили россиянку на крупнейший женский чемпионат

Московская 15-летняя скейтбордистка Вера Навалихина получила персональное приглашение для участия в одном из самых престижных женских соревнований по скейтбордингу, проходящих в США, передает Telegram-канал "Mash на спорте". Американская сторона пригласила Веру после того, как она продемонстрировала свои трюки и выступления на отборочном этапе Олимпиады в июне 2025 года.

На европейских соревнованиях Вера выступала под нейтральным флагом, но в США она будет представлять Россию. По информации канала, спортсменка встала на сноуборд в три года, и на скейтборд — в шесть лет. В своей спортивной карьере она добивалась побед на чемпионате России в различных дисциплинах, таких как «Вертикальная рампа» и соревнования в «Парке».

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян успешно прошла олимпийский отборочный турнир в Пекине, заняв первое место. Она набрала 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ, что позволило ей выполнить необходимый критерий для квалификации на Олимпиаду — попасть в топ-5.