«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 17:00

Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года

Российская фигуристка Петросян прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года

Фигуристка Аделия Петросян Фигуристка Аделия Петросян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Аделия Петросян выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает российская федерация фигурного катания на коньках. Спортсменка заняла первое место на олимпийском отборочном турнире в Пекине.

Петросян удалось набрать 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ. При этом для того, чтобы пройти квалификацию на Олимпиаду, спортсменке нужно было попасть в топ-5.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник показал впечатляющий результат на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano, получив 93,8 балла за короткую программу. Он безупречно выполнил сложные прыжковые элементы, включая каскад из четверного и тройного прыжков, и лидирует в промежуточном зачете после выступлений первой группы.

До этого Международный союз конькобежцев удалил из Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с короткой программой Петра Гуменника. В оригинальном ролике звучала песня «Плакала» украинской группы KAZKA, но Гуменник выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер. История одного убийцы».

Россия
спорт
Олимпиада
фигурное катание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ISU удалил видео с выступлением Гуменника под украинскую песню
В Одессе собрались опорочить улицу легендарного русского полководца
Россиянам назвал и лучшие места для бюджетного отдыха за границей
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за решениями призвавшего идти на Москву Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.