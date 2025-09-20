Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года Российская фигуристка Петросян прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года

Фигуристка Аделия Петросян выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает российская федерация фигурного катания на коньках. Спортсменка заняла первое место на олимпийском отборочном турнире в Пекине.

Петросян удалось набрать 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ. При этом для того, чтобы пройти квалификацию на Олимпиаду, спортсменке нужно было попасть в топ-5.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник показал впечатляющий результат на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano, получив 93,8 балла за короткую программу. Он безупречно выполнил сложные прыжковые элементы, включая каскад из четверного и тройного прыжков, и лидирует в промежуточном зачете после выступлений первой группы.

До этого Международный союз конькобежцев удалил из Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с короткой программой Петра Гуменника. В оригинальном ролике звучала песня «Плакала» украинской группы KAZKA, но Гуменник выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер. История одного убийцы».