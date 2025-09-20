«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 10:47

ISU опубликовал видео проката Гуменника под песню на украинском языке

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео отрывка короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника. В ролике использовалась песня на украинском языке.

В опубликованном видео звучит композиция «Плакала» украинской группы KAZKA. Однако сам Гуменник в короткой программе олимпийского отборочного турнира выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер. История одного убийцы». Позже публикация была удалена с официального аккаунта ISU.

Ранее стало известно, что Гуменник набрал 93,8 балла за короткую программу на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano. Он идеально исполнил каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также четверной сальхов и тройной аксель.

До этого российская фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на квалификационном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года. Воспитаннице тренера Этери Тутберидзе удалось набрать 68,72 балла. На второй строчке оказалась спортсменка из Грузии, а на третьей — бельгийка.

фигуристы
Олимпийские игры
спортсмены
соревнования
