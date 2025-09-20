Российский фигурист чисто откатал программу в отборе к ОИ-2026 Фигурист Гуменник получил 93,8 балла за чистый прокат в короткой программе

Российский фигурист Петр Гуменник получил 93,8 балла от судей за свое выступление в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano, передает «Чемпионат». Участие в этих соревнованиях — единственная возможность для российских фигуристов попасть на Олимпиаду 2026 года.

Гуменник продемонстрировал безупречное выполнение прыжковых элементов. Он чисто исполнил каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также четверного сальхова и тройного акселя, не допустив ни единой ошибки. Помимо этого, все непрыжковые элементы, включая вращения и дорожку шагов, были выполнены с четвертым уровнем сложности. 23-летний спортсмен лидирует в промежуточном зачете после выступлений первой группы.

Ранее Аделия Петросян, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, заняла первое место в короткой программе на квалификации Олимпиады-2026 с результатом 68,72 балла. Серебро у Анастасии Губановой (68,08), бронза у Луны Хендрикс (66,92).

До этого заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы сохранили свои навыки и готовы к квалификации зимних Олимпийских игр 2026 года. Она подчеркнула, что о форме спортсменов можно судить только по результатам соревнований.