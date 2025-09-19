Тарасова оценила шансы российских фигуристов на квалификации ОИ-2026 Тарасова: у России есть шансы на призовые места на квалификации к ОИ-2026

Российские фигуристы сохранили свои навыки и готовы к предстоящим испытаниям на квалификации зимних Олимпийских игр 2026 года, рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она отметила, что о форме спортсменов могут говорить только результаты соревнований, передает Lenta.ru.

Сейчас как раз идут соревнования. Наши отбираются. Я считаю, что мы ничего не потеряли. Вы всегда любите до соревнований знать то, что только соревнования могут определить. Если наши спортсмены будут в хорошей форме, то мы всегда будем претендовать на призовые места, — прокомментировала Тарасова.

С 19 по 21 сентября в Пекине проходят квалификационные соревнования. Российские фигуристы выступят на них в нейтральном статусе. Для того чтобы попасть на Олимпийские игры, им необходимо войти в пятерку лучших участников.

Ранее японская пара фигуристов Юна Нагаока и Сумитада Моригути сообщила о запрете обсуждать российских спортсменов во время квалификационных соревнований в Пекине (19–21 сентября). Об этом пишет ТАСС. После тренировки их попросили прокомментировать допуск нейтральных спортсменов, но они отметили запрет на такие комментарии.