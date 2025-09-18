Участвующим в отборе на Олимпиаду фигуристам запретили говорить о россиянах

Участвующим в отборе на Олимпиаду фигуристам запретили говорить о россиянах Участвующим в отборе на ОИ фигуристам запретили говорить о спортсменах из России

Фигуристам, которые участвуют в отборе на зимние Олимпийские игры 2026 года, запрещено отвечать на вопросы о спортсменах из России, рассказала журналистам японская пара Юна Нагаока и Сумитада Моригути. Квалификационные соревнования состоятся в Пекине с 19 по 21 сентября, пишет ТАСС.

После вечерней тренировки в микст-зоне их попросили прокомментировать допуск россиян и белорусов к олимпийскому отбору. Японские фигуристы сообщили, что им запрещено высказываться о нейтральных спортсменах. Глава делегации сборной Японии позже подтвердил слова Нагаоки и Моригути.

В числе участников от России заявлены Петр Гуменник и Аделия Петросян. Фигуристы выступят в квалификации под нейтральным флагом. Для допуска на Олимпийские игры им предстоит войти в пятерку лучших.

Ранее член совета организации Александр Кибалко заявил, что у Международного союза конькобежцев (ISU) нет неприязни к российским спортсменам. По его словам, в коллективе царит рабочая атмосфера.

До этого стало известно, что тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры. По его словам, он испытал шок, когда услышал эту новость.