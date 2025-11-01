Врач назвала лучшую защиту от вируса папилломы человека Врач Башкина: вакцинация от вируса папилломы человека защитит от опасных штаммов

Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) станет главной защитой от опасных штаммов, заявила «Радио 1» врач Дарья Башкина. Она назвала ВПЧ серьезной и недооцененной угрозой.

Если анализ на ВПЧ положительный, это не противопоказание к вакцинации, а повод для более внимательного отношения к своему здоровью. Вакцина не защитит от уже имеющейся инфекции, но она защитит от остальных штаммов, — уточнила Башкина.

Врач также посоветовала всем женщинам старше 21 года проходить периодический скрининг на онкологию шейки матки не реже раза в три года. Кроме того, важно регулярно проходить осмотры у гинеколога.

Ранее депутат Госдумы Юлия Дрожжина предложила добавить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок. Сейчас эту процедуру проводят по ОМС только в ряде регионов, где действуют специальные программы.