Врач назвала лучшую защиту от вируса папилломы человека

Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) станет главной защитой от опасных штаммов, заявила «Радио 1» врач Дарья Башкина. Она назвала ВПЧ серьезной и недооцененной угрозой.
Если анализ на ВПЧ положительный, это не противопоказание к вакцинации, а повод для более внимательного отношения к своему здоровью. Вакцина не защитит от уже имеющейся инфекции, но она защитит от остальных штаммов, — уточнила Башкина.
Врач также посоветовала всем женщинам старше 21 года проходить периодический скрининг на онкологию шейки матки не реже раза в три года. Кроме того, важно регулярно проходить осмотры у гинеколога.
Ранее депутат Госдумы Юлия Дрожжина предложила добавить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок. Сейчас эту процедуру проводят по ОМС только в ряде регионов, где действуют специальные программы.