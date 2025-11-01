Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 13:19

Врач назвала лучшую защиту от вируса папилломы человека

Врач Башкина: вакцинация от вируса папилломы человека защитит от опасных штаммов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) станет главной защитой от опасных штаммов, заявила «Радио 1» врач Дарья Башкина. Она назвала ВПЧ серьезной и недооцененной угрозой.

Если анализ на ВПЧ положительный, это не противопоказание к вакцинации, а повод для более внимательного отношения к своему здоровью. Вакцина не защитит от уже имеющейся инфекции, но она защитит от остальных штаммов, — уточнила Башкина.

Врач также посоветовала всем женщинам старше 21 года проходить периодический скрининг на онкологию шейки матки не реже раза в три года. Кроме того, важно регулярно проходить осмотры у гинеколога.

Ранее депутат Госдумы Юлия Дрожжина предложила добавить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок. Сейчас эту процедуру проводят по ОМС только в ряде регионов, где действуют специальные программы.

