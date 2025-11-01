Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 13:43

Эколог рассказал, как защитить здоровье в условиях современного города

Эколог Костарев: лучше жить в чистых районах подальше от автомобильных дорог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для сохранения здоровья горожанам лучше жить в более чистых районах или вовсе за городской чертой, заявил «ФедералПресс» эколог Сергей Костарев. Если переезд трудно реализовать, следует пересмотреть свои ежедневные маршруты, отметил эксперт. Немаловажно соблюдать здоровый образ жизни.

Я советую селиться подальше от крупных автомобильных дорог и магистралей. Если выбирать маршруты, то вдали от таких объектов. Я бы советовал больше гулять в парках и скверах или выезжать за город, — высказался Костарев.

По его словам, в период неблагоприятных метеоусловий важно создать для себя и близких безопасную среду. В частности, лучше держать окна закрытыми и включать устройства, очищающие воздух в доме. А при выходе на улице следует не забывать о респираторе или маске.

Ранее психоаналитик Андрей Кашкаров заявил, что справиться с экологической тревогой поможет критическое мышление. Он посоветовал дозировать информацию, выбирать лучшие ее источники, а также перепроверять прочитанное.

