24 октября 2025 в 13:04

Психоаналитик рассказал, как уберечь себя от экологической тревоги

Психоаналитик Кашкаров призвал критически воспринимать информацию об экологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы уберечь себя от развития экологической тревоги, при которой человек испытывает особый страх перед природными катаклизмами, нужно сохранять критическое мышление, заявил MIR24.TV психоаналитик Андрей Кашкарев. Он посоветовал дозировать информацию, выбирать лучшие ее источники, а также перепроверять прочитанное.

Заранее отрепетируйте план действий в подробностях при росте угрозы экологической катастрофы, в частности — куда поедите, с кем, как. Соберите «тревожный чемоданчик» с лекарствами первой необходимости и документами, пусть он будет. Осознание готовности повысит вашу уверенность, — предложил Кашкаров.

Для снижения экотревожности он порекомендовал почаще заботиться о себе, близких и окружающем мире. К примеру, можно сократить объемы потребления, сохранять чистоту своего жилья или участвовать в экологических акциях.

Ранее психоаналитик Дана Янсон заявила, что стресс изнашивает организм и провоцирует заболевания. Гормоны стресса, кортизол и адреналин, заставляют сердце биться чаще, повышают давление и напрягают мышцы.

