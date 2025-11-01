Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 16:33

«Стали свидетелями»: юрист раскрыл возможный сценарий пропажи Усольцевых

Заслуженный юрист России Соловьев: Усольцевых могли убить и закопать браконьеры

Район, где пропали Усольцевы Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге под Красноярском, могла стать жертвой браконьеров, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, преступники могли увидеть в тайге незнакомцев, убить их и закопать. Он отметил, что в таком случае семью ликвидировали как свидетелей.

Возможно, в тайге Усольцевы встретили браконьеров и стали свидетелями отстрела какого-то животного. В таком случае супругов и их дочь могли ликвидировать как свидетелей. Браконьеры знают тайгу. Они могли утащить Усольцевых в какую-то яму, закопать для того, чтобы их не обнаружили, — заявил Соловьев.

По его словам, Усольцевых могли также убить «черные охотники за золотом», которые встречаются рядом с Буратинкой. Юрист считает, что необходимо проверить, действительно ли семья пропала сама или это было результатом умысла третьих лиц.

Версия, что на семью напали дикие животные, кажется маловероятной, в таком случае остались бы кровь и останки, — продолжил Соловьев.

Ранее криминалист Игнатов рассказал, что семью могли принести в жертву религиозные фанатики. По его мнению, они могли связать Усольцевых, посадить в машину и увезти на шабаш. Криминалист также отметил, что сектанты творят «страшные вещи».

пропавшие без вести
пропавшие люди
Иван Соловьев
Тайга
Красноярский край
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У ВСУ появились новые колесные танки
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.