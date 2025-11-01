«Стали свидетелями»: юрист раскрыл возможный сценарий пропажи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге под Красноярском, могла стать жертвой браконьеров, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, преступники могли увидеть в тайге незнакомцев, убить их и закопать. Он отметил, что в таком случае семью ликвидировали как свидетелей.

Возможно, в тайге Усольцевы встретили браконьеров и стали свидетелями отстрела какого-то животного. В таком случае супругов и их дочь могли ликвидировать как свидетелей. Браконьеры знают тайгу. Они могли утащить Усольцевых в какую-то яму, закопать для того, чтобы их не обнаружили, — заявил Соловьев.

По его словам, Усольцевых могли также убить «черные охотники за золотом», которые встречаются рядом с Буратинкой. Юрист считает, что необходимо проверить, действительно ли семья пропала сама или это было результатом умысла третьих лиц.

Версия, что на семью напали дикие животные, кажется маловероятной, в таком случае остались бы кровь и останки, — продолжил Соловьев.

Ранее криминалист Игнатов рассказал, что семью могли принести в жертву религиозные фанатики. По его мнению, они могли связать Усольцевых, посадить в машину и увезти на шабаш. Криминалист также отметил, что сектанты творят «страшные вещи».