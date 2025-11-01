Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 16:30

Назван быстрый путь к карьерному росту и доходу от 60 тыс. рублей

HR-эксперт Приладышева: бизнес-ассистенты могут зарабатывать от 60 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Профессия бизнес-ассистента может стать эффективной карьерной альтернативой для тех, кто недоволен уровнем зарплат в своих сферах, заявила NEWS.ru эксперт по подбору и развитию бизнес-ассистентов Александра Приладышева. Данные специалисты могут рассчитывать на доход в 60 тыс. рублей уже на начальном этапе. В перспективе возможен рост до позиций управленца, руководителя проектов или даже СЕО.

Начинающий бизнес-ассистент может рассчитывать на доход около 60 тыс. рублей. При наличии амбиций и желания развиваться возможен рост до позиций управленца, руководителя проектов или даже СЕО. Особенно эта профессия подходит специалистам из сферы гостинично-ресторанного бизнеса, которые уже обладают необходимой базой: скоростью, стрессоустойчивостью, гибкостью и умением выстраивать коммуникацию с разными людьми, — сказала Приладышева.

Специалист подчеркнула, что современный рынок остро нуждается в квалифицированных помощниках, и посоветовала не бояться кардинальных изменений в профессии, особенно тем, кто чувствует себя «застрявшим» в рутине и недоволен текущим уровнем дохода.

Ранее сообщалось, что российские компании в 2025 году установили рекорд по найму внештатных сотрудников. Согласно данным Росстата, если в сентябре 2024 года в стране насчитывалось около 1,3 млн внештатников, то к осени 2025-го их число превысило 2 млн. Прирост почти в полтора раза стал максимальным за всю историю наблюдений.

