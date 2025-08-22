Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 13:08

Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки

В условиях дефицита кадров компании в России все активнее привлекают студентов: по информации сервиса «Авито Работа», за последний год число стажировок выросло на 67%, а опрос SuperJob доказал, что порядка половины работодателей, в организациях которых проходят стажировки, готовы официально оформлять участников программ. Стажировки все больше выступают реальным каналом найма кадров — компании получают возможность оценить сотрудников до приема в штат, а молодые специалисты — практический опыт еще до окончания учебы.

Также важным пунктом стала оплата стажировок. Работодатели пытаются быть гибкими и предлагают гибридный график, чтобы была возможность совмещать с учебой. В числе крупных работодателей, которые постоянно открывают наборы на стажировку, — торговая сеть «Пятёрочка». Там отмечают, что стажировки охватывают разные подразделения от HR до финансов. А по внутренней информации, около 59% наиболее перспективных стажеров получают предложения о переходе в штат. Каждый может подать заявку — отбор включает онлайн-тестирование и собеседование, а программа длится три месяца.

Участники этой инициативы подчеркивают, что стажировки помогают не только прокачать навыки, но и изучить бизнес-процессы изнутри.

Мне всегда хотелось работать среди профессионалов. Важным преимуществом стал гибкий график, позволяющий совмещать стажировку с учебой. Кроме того, стажировка дала мне шанс увидеть, как устроен современный ретейл изнутри, отметила Екатерина Пятигора из департамента клиентского опыта и сервиса.

За время стажировки я освоил основы логистики, научился составлять технические задания и прокачал навыки коммуникации. Особенно полезными оказались встречи, на которые меня приглашали в качестве слушателя: так я понимал общие цели команды, — добавил другой участник программы — Семен Чупрыгин из дирекции управления цепочками поставок.

Эксперты отмечают, что стажировки являются важным элементом кадровой политики: работодатели получают сотрудников, а молодые специалисты — понимание профессии.

