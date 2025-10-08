Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 04:13

Кадровые проблемы МВД предложили решить неожиданным способом

«Коммерсант»: в Госдуме предложили отменить стажировку новичков в ОВД

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел (ОВД), пишет «Коммерсант». Авторы инициативы считают, что эта мера решит проблему с комплектованием личного состава ведомства.

Сейчас по закону новобранцы обязаны пройти стажировку сроком от двух до шести месяцев. В пояснительной записке к документу сказано, что эта процедура негативно отражается на процессе комплектования МВД особенно в приграничных с Украиной регионах.

Законопроект также предусматривает изменения в контракте с сотрудниками. В частности, предлагается установить его срок от года до пяти лет, вместо четырех лет. Это позволит упростить процедуру увольнения, считают авторы проекта.

Один из соавторов документа, зампред комитета Думы по безопасности Эрнест Валеев назвал отбор полицейских одним из самых жестких в правоохранительной системе. Тем более, что во время стажировки новичок получает только 50% заработной платы.

Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями среди ветеранов СВО стали юриспруденция, управление, психология и робототехника. Как утверждают в Центре переподготовки ветеранов университета «Синергия», бесплатное обучение по этим специальностям проходят уже 10 тысяч участников специальной военной операции.

