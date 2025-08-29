Каждый четвертый россиянин в детстве мечтал стать спортсменом

Наиболее популярными для профессиональной карьеры видами спорта у россиян оказались футбол (37%), теннис (14%) и бокс (12%), а в топ-5 также вошли волейбол и хоккей (9% и 8% соответственно). По мнению большинства респондентов, залог успеха в спортивной карьере — хорошее здоровье (43%). Вторым по значимости качеством стало упорство (37%), на третьем месте — талант (29%), а на четвертом — деньги на развитие спортсмена (27%). Об этом свидетельствуют результаты исследования компании OLIMPBET, предоставленные NEWS.ru.

Как составляющую успеха реже всего респонденты выбирали медийность (7%). При этом опрошенные считают, что тяжелее всего пробиться в большой спорт футболистам и теннисистам (по 27%). В топ-3 также вошли хоккеисты (22%) и баскетболисты (19%).

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования 1206 человек — жителей 16 крупных городов России с населением свыше 1 млн. Так, 28% россиян хотя бы раз в детстве хотели попасть в профессиональный спорт. Из тех, кто никогда не стремился стать профессиональным спортсменом, 32% не видели в себе спортивного таланта, а каждый пятый (21%) считал, что серьезных спортивных достижений очень тяжело достичь.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Те, кто пытался сделать спорт частью работы, чаще не попадали в профессиональный спорт, так как у них заканчивались силы (35%), каждого четвертого подводило здоровье (26%), а 19% не имели определенных возможностей изначально. Интересно, что 59% респондентов, потерпевших неудачу на пути к профессиональной спортивной карьере, утвердительно ответили на вопрос, попробовали бы они снова попасть в большой спорт при возможности.

Респондентам также предложили подумать, какую сумму профессиональные спортсмены тратят ежемесячно, чтобы обеспечивать свой прогресс: 11% назвали суммы в пределах 10 тыс. рублей, 8% — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, каждый третий (35%) считает, что у среднестатистического спортсмена уходит 30–50 тыс. рублей в месяц, а 46% назвали больше 50 тыс. рублей.

Компания OLIMPBET ранее выяснила, что каждый пятый россиянин делал ставку на то, что сможет сбросить вес, а 27% готовы к подобному пари. При этом 52% ни за что не согласятся спорить о собственном похудении.