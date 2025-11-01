В Совбезе раскрыли, в чем у России много единомышленников

В Совбезе раскрыли, в чем у России много единомышленников Шевцов заявил о множестве единомышленников у РФ в вопросе традиционных ценностей

Россия видит себя хранителем традиционных духовно-нравственных ценностей на мировой арене, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в рамках форума «Народы России». По его словам, по этому вопросу у Москвы имеется множество единомышленников среди стран Содружества Независимых Государств, БРИКС и ОДКБ, передает РИА Новости.

Несмотря на то что все народы и стран СНГ разные, нас много что объединяет. В первую очередь, это приверженность нашим традиционным духовно-нравственным ценностям. Приоритетом нашим во внешнеполитической деятельности <…> является развитие образа РФ как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей, — сказал Шевцов.

Замсекретаря Совбеза подробно остановился на ситуации в отдельных государствах. Он сообщил, что в Белоруссии конституционно закреплена ответственность власти за сохранение исторической памяти, а также ведется работа по международному признанию геноцида советского народа.

Что касается стран Южного Кавказа, то Шевцов констатировал усиление давления со стороны Запада, направленного на насаждение деструктивных ценностей. В частности, с Арменией Россию связывает общее понимание важности семейных ценностей, а Грузия, по его оценке, смогла дать отпор попыткам разрушить традиционный уклад.

Представитель Совбеза также выделил Азербайджан, где институт семьи является ключевым элементом официальной идеологии. Он добавил, что Казахстан сохраняет приверженность межрелигиозному согласию благодаря своему уникальному географическому положению.

Ранее политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что традиционные ценности важно поддерживать, потому что они помогают сохранить суверенитет. Он подчеркнул, что вокруг традиций формируется внутренняя политическая повестка.