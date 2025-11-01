В российском регионе массово госпитализировали школьников В Дагестане 10 детей госпитализированы с признаками кишечной инфекции

В Дагестане госпитализировали 10 детей с признаками острой кишечной инфекции, передает пресс-служба регионального Минздрава. По данным источника, инцидент произошел в Казбековском районе. Состояние несовершеннолетних пациентов не вызывает опасений, подчеркнули в министерстве.

В течение нескольких дней 10 детей с признаками кишечной инфекции обратились к врачам в Казбековском районе Дагестана. Шестеро из них были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно, — говорится в сообщении.

Ранее житель Москвы почувствовал симптомы отравления после употребления готовых пельменей с курицей. У мужчины заболел живот, началась рвота и диарея. Он обратился к врачам и направил жалобу в Роспотребнадзор. Магазину, где были куплены пельмени, сделали предупреждение.

До этого в Минздраве Бурятии заявили, что число жертв массового отравления в Улан-Удэ выросло до 165 человек. В республиканскую клиническую инфекционную больницу доставлены 82 человека. Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября. Все пациенты жаловались на симптомы острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции от компании «Восток», она поставляла готовые блюда в магазины сети «Николаевский».