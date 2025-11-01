Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 16:21

В российском регионе массово госпитализировали школьников

В Дагестане 10 детей госпитализированы с признаками кишечной инфекции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Дагестане госпитализировали 10 детей с признаками острой кишечной инфекции, передает пресс-служба регионального Минздрава. По данным источника, инцидент произошел в Казбековском районе. Состояние несовершеннолетних пациентов не вызывает опасений, подчеркнули в министерстве.

В течение нескольких дней 10 детей с признаками кишечной инфекции обратились к врачам в Казбековском районе Дагестана. Шестеро из них были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно, — говорится в сообщении.

Ранее житель Москвы почувствовал симптомы отравления после употребления готовых пельменей с курицей. У мужчины заболел живот, началась рвота и диарея. Он обратился к врачам и направил жалобу в Роспотребнадзор. Магазину, где были куплены пельмени, сделали предупреждение.

До этого в Минздраве Бурятии заявили, что число жертв массового отравления в Улан-Удэ выросло до 165 человек. В республиканскую клиническую инфекционную больницу доставлены 82 человека. Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября. Все пациенты жаловались на симптомы острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции от компании «Восток», она поставляла готовые блюда в магазины сети «Николаевский».

Дагестан
госпитализации
дети
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Гибель «избранных», Сумская область во тьме: новости СВО к вечеру 1 ноября
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.