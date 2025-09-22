В Госдуме придумали, как защитить россиян от ВПЧ Депутат Дрожжина призвала добавить вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок

Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) следует добавить в национальный календарь прививок, предложила в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Сейчас эту процедуру проводят только по ОМС в ряде регионов, где действуют специальные программы.

В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ, — отметила Дрожжина.

Она подчеркнула, что лучше всего проводить вакцинацию девочкам в возрасте 11-12 лет, до начала половой жизни. Эта мера позволяет значительно снизить риски инфицирования и последующего развития онкологических заболеваний.

Эпидемиолог Виктория Симонова ранее предупредила, что вирус папилломы человека может долгое время не проявляться. Однако, по ее словам, некоторые типы вируса способны привести к раку шейки матки, гортани и других органов.