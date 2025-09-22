«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 16:17

В Госдуме придумали, как защитить россиян от ВПЧ

Депутат Дрожжина призвала добавить вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) следует добавить в национальный календарь прививок, предложила в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Сейчас эту процедуру проводят только по ОМС в ряде регионов, где действуют специальные программы.

В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ, отметила Дрожжина.

Она подчеркнула, что лучше всего проводить вакцинацию девочкам в возрасте 11-12 лет, до начала половой жизни. Эта мера позволяет значительно снизить риски инфицирования и последующего развития онкологических заболеваний.

Эпидемиолог Виктория Симонова ранее предупредила, что вирус папилломы человека может долгое время не проявляться. Однако, по ее словам, некоторые типы вируса способны привести к раку шейки матки, гортани и других органов.

депутаты
здоровье
заболевания
вакцинации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто предположил, как окончание СВО отразится на России и НАТО
Захарова высказалась о прогрессе в выдаче виз для участников ГА ООН от РФ
Путин продлил оплату газа иностранцами через любые банки
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Россиянам рассказали, как получить шенген для поездки в Европу
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
«Рейдер и бандит»: в Раде раскритиковали назначение в штурмовых войсках ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.