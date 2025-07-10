Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 17:08

Врач раскрыла опасность вируса папилломы человека

Врач Симонова заявила, что вирус папилломы человека может привести к раку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может долгое время не проявляться, предупредила в беседе с «ФедералПресс» врач-гигиенист, эпидемиолог Виктория Симонова. Однако, по ее словам, некоторые типы вируса способны привести к раку шейки матки, гортани и других органов.

Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с вирусом папилломы, но часто не знают об этом — ВПЧ может не вызывать симптомов и исчезнуть сам. Но если речь о высокоонкогенных типах, вирус может задерживаться в организме, провоцируя развитие дисплазии и даже онкологических заболеваний, — объяснила медик.

Симонова отметила, что высокоонкогенные типы ВПЧ (16 и 18) связаны с риском рака. Передача вируса происходит половым путем, но возможен и бытовой путь. В группе риска находятся люди с активной половой жизнью, с ослабленным иммунитетом или курящие люди. Выявить вирус можно с помощью ПЦР.

Ранее оториноларинголог Рауль Тен предупредил, что рак миндалин может развиться из-за курения, употребления алкоголя и вируса папилломы человека. Специалист подчеркнул, что инфекция ВПЧ является одним из ключевых факторов развития онкологического заболевания.

вирусы
папилломы
здоровье
рак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убийца засолок — пикантная закуска из маринованных помидоров за 15 минут
«Мамин лучший друг»: каким был 5-летний Толя, закрывшим телом мать от дрона
Что посмотреть в Барнауле: топ мест для прогулок и готовый маршрут на 2 дня
Курсант испортил парашюты своего командира перед прыжком из самолета
Стало известно, почему в Подмосковье появились болотные черепахи
У сервиса «Кинопоиск» зафиксированы сбои
Российским пенсионерам предоставили новую ежегодную меру поддержки
Лавров сделал необычный выбор одежды для гала-ужина АСЕАН
Стало известно, когда выпишут пострадавшего в Шереметьево мальчика
Отец Фриске устроил разнос из-за вечера памяти певицы
Главком ВСУ пожаловался на нехватку одной группы военнослужащих
Стало известно, как живет семья пострадавшего в Шереметьево мальчика
Диетолог раскрыла неожиданную пользу лимона
Рубио раскрыл, планируется ли скоро встреча Трампа с Путиным
Стало известно, где именно застрелили полковника СБУ
Рубио раскрыл ожидания США от России после встречи с Лавровым
«Пугать бесполезно»: в Совфеде ответили на возможные жесткие санкции США
У блокчейн-разработчика похитили криптовалюту почти на 40 млн рублей
Врач рассказала, как распознать обезвоживание у ребенка
Насиловавший маленьких детей отец-педофил избежал колонии
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.