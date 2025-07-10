Врач раскрыла опасность вируса папилломы человека

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может долгое время не проявляться, предупредила в беседе с «ФедералПресс» врач-гигиенист, эпидемиолог Виктория Симонова. Однако, по ее словам, некоторые типы вируса способны привести к раку шейки матки, гортани и других органов.

Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с вирусом папилломы, но часто не знают об этом — ВПЧ может не вызывать симптомов и исчезнуть сам. Но если речь о высокоонкогенных типах, вирус может задерживаться в организме, провоцируя развитие дисплазии и даже онкологических заболеваний, — объяснила медик.

Симонова отметила, что высокоонкогенные типы ВПЧ (16 и 18) связаны с риском рака. Передача вируса происходит половым путем, но возможен и бытовой путь. В группе риска находятся люди с активной половой жизнью, с ослабленным иммунитетом или курящие люди. Выявить вирус можно с помощью ПЦР.

Ранее оториноларинголог Рауль Тен предупредил, что рак миндалин может развиться из-за курения, употребления алкоголя и вируса папилломы человека. Специалист подчеркнул, что инфекция ВПЧ является одним из ключевых факторов развития онкологического заболевания.