01 ноября 2025 в 16:25

Россиян предупредили о последствиях неуплаты налогов до 1 декабря

Юрист Завитова: забывшим оплатить налоги до 1 декабря грозят штрафы и пени

Эмблема на здании Федеральной налоговой службы Эмблема на здании Федеральной налоговой службы Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россиян, не успевших оплатить транспортный, земельный и имущественный налоги за 2024 год до 1 декабря, ждут штрафные санкции и ограничения, заявила NEWS.ru доцент кафедры налогового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Светлана Завитова. За каждый день просрочки будут начисляться пени. Кроме того, неуплата налога влечет наложение штрафа в размере 20–40% от суммы долга, отметила эксперт.

Если вовремя не оплатить налог, то с 2 декабря начнут начислять пени за каждый день пропуска срока оплаты вплоть до момента полного погашения задолженности. <…> Неумышленная неуплата либо недоплата налога влечет наложение штрафа в размере 20% от суммы налога. А если физическое лицо уклонилось от уплаты налогового сбора умышленно, то штраф составит уже 40% от суммы налога, — сказала Завитова.

По словам юриста, если задолженность не будет погашена в течение шести месяцев, налоговая служба инициирует судебное взыскание через подачу заявления о вынесении судебного приказа.

Эксперт также обратила внимание на возможность ограничения выезда за границу. Если размер задолженности превышает сумму в 30 тысяч рублей, то должнику, скорее всего, ограничат выезд за границу, сказала Завитова, уточнив, что эта мера может применяться и при меньших суммах долга.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать долги с физических лиц и самозанятых по налогам без судебного решения. Уведомление о задолженности будет направляться через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или заказным письмом. У плательщика есть 30 дней на оспаривание требований. Если возражений не поступит, налоговая сможет списать средства напрямую — с банковских счетов, электронных кошельков и даже валютных вкладов.

