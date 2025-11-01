Глава российского села пристроил дочь и лишился должности

Глава села Леваши в Дагестане Камиль Гасанов отстранен от должности после назначения своей дочери на пост директора Дома культуры, передает Telegram-канал Mash Gor. Прокуратура обнаружила конфликт интересов, что стало причиной досрочного прекращения его полномочий.

Ранее депутата городского совета Дубны Екатерину Аратову отстранили от должности главы фракции «Единой России». Президиум политического совета вынес дисциплинарное наказание за действия, которые нанесли ущерб репутации партии. Причиной стало распространение в социальных сетях видео, где депутат использует ненормативную лексику при обсуждении работ по благоустройству в Чернореченском лесу.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение освободить Василия Осьмакова от должности первого заместителя министра промышленности и торговли. Причиной отставки является переход Осьмакова на новое место работы.

Также сообщалось, что генерал-полковник Александр Лапин освобожден от должности командующего Ленинградским военным округом и станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова. В новой роли он будет заниматься поддержкой участников военной операции, их семей и организацией службы по контракту, включая социальную и медицинскую реабилитацию бойцов и помощь в их адаптации к мирной жизни.