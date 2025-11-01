Глава «исчезнувшей» семьи Усольцевых сотрудничал с США

Пропавший вместе с супругой и пятилетней дочерью во время похода к горе Буратинка Сергей Усольцев участвовал в программе департамента энергетики США «Инициатива атомных городов» в Железногорске, это было в конце 1990-х, передает Telegram-канал «112». Также его не раз штрафовали за нарушения финансовых и налоговых законов.

В материале сказано, что в одном из интервью в 2015 году Сергей утверждал, что государство «душит» реальный сектор, а российскую экономику ждет скорый крах.

Ранее красноярский гид Алексей Исиченко, который вместе с волонтерами искал пропавших супругов с дочерью, предположил, что с семьей произошел несчастный случай. По его словам, окрестности горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье, куда, предположительно, отправилась семья 28 сентября, имеют сложный рельеф из камней, скал и буреломов.

Также криминалист Михаил Игнатов заявил, что Усольцевых не станут объявлять в международный розыск, если докажут инсценировку их исчезновения. По его словам, такое решение возможно только после предъявления супругам обвинений в тяжких преступлениях.