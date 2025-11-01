Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:33

Пострадавший от бешеной куницы бизнесмен поделился советом

Переживший атаку бешеной куницы бизнесмен Швец призвал не повторять его ошибок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Винодел и бизнесмен Павец Швец, пострадавший от нападения бешеной куницы в собственном доме, призвал не спать с открытыми окнами и беречь себя. В своем Telegram-канале он рассказал, что в его дом ночью залезла дикая куница, разбудила его укусом и сбежала. Он отметил странное поведение зверя. Позже животное поймали, и ветеринары подтвердили догадку винодела, что животное было переносчиком вируса бешенства.

Друзья, не держите ночью открытыми окна, которые «в пол»! Берегите себя! А если бы эта гадина не забыла, где выход из комнаты, и успела бы убежать до того, как я включил свет? Я бы и не придал значения этому «укольчику» и помер бы через два месяца. Вся жизнь состоит из череды случайностей, — поделился бизнесмен.

Швец отметил, что продолжает делать прививки. Ему предстоит сделать еще пять уколов, курс будет растянут на три месяца, после которых бизнесмену еще полгода будет нельзя пить алкоголь, ходить в баню и утомляться физически.

Ранее британец был вынужден пережить шесть операций из-за укуса инфицированной домашней кошки. Инцидент произошел, когда мужчина пытался вынести случайно забравшееся в его дом животное на улицу. Несмотря на то что пострадавший получил антибиотики в течение нескольких часов и сразу обратился в отделение неотложной помощи, этих мер оказалось недостаточно — инфекция продолжила распространяться.

дикие животные
бизнесмены
бешенство
вирусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!
Стоматолог предостерег россиян от самостоятельной установки пломб
Стало известно, что делают ВСУ со своими солдатами с русской речью
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
Россияне сдали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Стало известно последнее пристанище Андрея Гриневича
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.