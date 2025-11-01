Пострадавший от бешеной куницы бизнесмен поделился советом

Винодел и бизнесмен Павец Швец, пострадавший от нападения бешеной куницы в собственном доме, призвал не спать с открытыми окнами и беречь себя. В своем Telegram-канале он рассказал, что в его дом ночью залезла дикая куница, разбудила его укусом и сбежала. Он отметил странное поведение зверя. Позже животное поймали, и ветеринары подтвердили догадку винодела, что животное было переносчиком вируса бешенства.

Друзья, не держите ночью открытыми окна, которые «в пол»! Берегите себя! А если бы эта гадина не забыла, где выход из комнаты, и успела бы убежать до того, как я включил свет? Я бы и не придал значения этому «укольчику» и помер бы через два месяца. Вся жизнь состоит из череды случайностей, — поделился бизнесмен.

Швец отметил, что продолжает делать прививки. Ему предстоит сделать еще пять уколов, курс будет растянут на три месяца, после которых бизнесмену еще полгода будет нельзя пить алкоголь, ходить в баню и утомляться физически.

Ранее британец был вынужден пережить шесть операций из-за укуса инфицированной домашней кошки. Инцидент произошел, когда мужчина пытался вынести случайно забравшееся в его дом животное на улицу. Несмотря на то что пострадавший получил антибиотики в течение нескольких часов и сразу обратился в отделение неотложной помощи, этих мер оказалось недостаточно — инфекция продолжила распространяться.