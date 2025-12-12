Сооснователь Oracle потерял почти $25 млрд за сутки

Состояние сооснователя и председателя совета директоров компании Oracle Ларри Эллисона сократилось на $24,9 млрд за одни сутки, сообщило агентство Bloomberg. Столь значительные финансовые потери произошли на фоне резкого падения котировок акций технологического гиганта на бирже.

Стоимость бумаг обвалилась на 11% после публикации очередного корпоративного отчета. Документ продемонстрировал резкий рост операционных расходов, связанных с инвестициями в центры обработки данных для развития искусственного интеллекта.

Данный факт вызвал серьезное беспокойство у инвесторов, которые усомнились в быстрой окупаемости масштабных вложений. В результате Эллисон опустился на третью строчку в глобальном «Индексе миллиардеров» агентства.

По последним оценкам, его совокупное состояние сейчас оценивается в $258 млрд. Лидером рейтинга остается Илон Маск с состоянием в $462 млрд, а второе место занимает сооснователь Google Ларри Пейдж ($268 млрд).

