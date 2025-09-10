Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:39

Маск перестал быть самым богатым человеком в мире

Основатель Oracle Эллисон занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сооснователь компании-разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg. Он сместил с первой строчки основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Стремительный рост состояния Эллисона произошел благодаря подъему акций его компании.

По данным агентства, личное состояние Эллисона теперь составляет $393 млрд, что позволило ему обойти Маска, чей капитал оценивается в $385 млрд. Причиной такого резкого взлета стал беспрецедентный однодневный прирост состояния Эллисона на $101 млрд — это абсолютный рекорд за всю историю ведения рейтинга агентства.

Илон Маск удерживал первое место в этом списке на протяжении почти года. С 2021 года он уже поднимался на вершину, но периодически уступал ее Безосу, основателю Amazon, и Бернару Арно, руководителю LVMH. В настоящее время Безос занимает четвертую позицию, а Арно находится на восьмой строчке. Примечательно, что с июля текущего года Ларри Эллисон уверенно занимал второе место в рейтинге Bloomberg, ранее опередив главу Meta (деятельность в РФ запрещена) Марка Цукерберга.

Ранее американский рэпер Jay-Z (Шон Кори Картер) возглавил рейтинг Forbes среди самых богатых музыкантов мира. Состояние артиста оценили в $2,6 млрд.

Илон Маск
миллиардеры
рейтинги
Oracle
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал страны, которые помогают ВСУ атаковать Россию дронами
Зеленского призвали подумать о безопасности после одного события
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.