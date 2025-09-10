Маск перестал быть самым богатым человеком в мире

Сооснователь компании-разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg. Он сместил с первой строчки основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Стремительный рост состояния Эллисона произошел благодаря подъему акций его компании.

По данным агентства, личное состояние Эллисона теперь составляет $393 млрд, что позволило ему обойти Маска, чей капитал оценивается в $385 млрд. Причиной такого резкого взлета стал беспрецедентный однодневный прирост состояния Эллисона на $101 млрд — это абсолютный рекорд за всю историю ведения рейтинга агентства.

Илон Маск удерживал первое место в этом списке на протяжении почти года. С 2021 года он уже поднимался на вершину, но периодически уступал ее Безосу, основателю Amazon, и Бернару Арно, руководителю LVMH. В настоящее время Безос занимает четвертую позицию, а Арно находится на восьмой строчке. Примечательно, что с июля текущего года Ларри Эллисон уверенно занимал второе место в рейтинге Bloomberg, ранее опередив главу Meta (деятельность в РФ запрещена) Марка Цукерберга.

Ранее американский рэпер Jay-Z (Шон Кори Картер) возглавил рейтинг Forbes среди самых богатых музыкантов мира. Состояние артиста оценили в $2,6 млрд.