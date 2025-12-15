Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили

Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили В Петербурге бизнесмена приговорили к 2,5 года тюрьмы за хищение 23 млн рублей

Бизнесмен из Санкт-Петербурга осужден за хищение 23 млн рублей у Министерства обороны России, сообщает пресс-служба городских судов. Антона Бойчака приговорили к 2,5 года колонии, но освободили в зале суда, так как он уже отбыл это время под стражей.

Смольнинский районный суд <…> назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года пять месяцев со штрафом в размере 500 тыс. рублей. По совокупности приговоров — два года шесть месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Этот срок был объединен с предыдущим приговором за контрабанду табака. В 2021 году по тому же делу Бойчак был оштрафован.

В 2022 году он представился экспертом по логистике и узнал о планах Минобороны закупить тактические перчатки на 120 млн рублей. Бойчак связался с субподрядчиком и убедил его перевести аванс на свои счета по фиктивным договорам. Таким способом он похитил 22,8 млн рублей. Бизнесмен полностью признал свою вину.

Ранее Металлургический районный суд Челябинска приговорил заместителя директора компании «Глобус» к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Такая мера назначена за мошенничество и дачу взятки.