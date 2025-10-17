Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 18:19

Мужчина перенес пять операций после укуса домашнего кота

Mirror: британец готовится к шестой операции после укуса домашнего кота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лондонец Дэн Перри готовится к шестой операции после укуса инфицированной домашней кошки, сообщает Mirror. Инцидент произошел, когда мужчина пытался вынести случайно забравшееся в его дом животное на улицу.

Несмотря на то что пострадавший получил антибиотики в течение нескольких часов и сразу обратился в отделение неотложной помощи, этих мер оказалось недостаточно — инфекция продолжила распространяться. Сейчас Перри предупреждает пользователей соцсетей об опасности бешенства, а также призывает их немедленно обращаться к врачам после контактов с незнакомыми животными.

Ранее в крымском городе Балаклава объявили карантин из-за кота с вирусом бешенства. Домашнее животное с подозрительными симптомами привезли в ветклинику его хозяева. Врачи поставили предварительный диагноз «бешенство» и перенаправили животное в госклинику на изоляцию.

До этого карантин по бешенству объявили в селах Агаповка и Татищево Челябинской области. В первом нашли зараженную лисицу, а во втором — больной домашний скот. На время карантина жителям сел запретили проведение и участие в ярмарках и других мероприятиях, связанных с перемещением животных.

коты
животные
Великобритания
укусы
