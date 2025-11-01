Кто экономит на парковках Ростова-на-Дону: полный список льгот и скидок

Центральные районы Ростова-на-Дону охвачены системой платного паркинга. При этом определенные группы автовладельцев освобождены от внесения платы: им доступны преференции и особые условия обслуживания.

Места для бесплатного паркинга

Городское парковочное пространство насчитывает свыше 6700 мест, из которых лишь 18 доступны всем водителям без взимания платы. Также возможность оставить транспорт без оплаты есть на территориях около торгово-развлекательных комплексов, в жилых микрорайонах и периферийных зонах. Для граждан с инвалидностью специально обустроено 699 парковочных мест.

Действующие расценки и преференции

Тариф за 60 минут стоянки в центральных районах города равен 35 рублям. С конца октября 2025 года в городе начали функционировать дополнительные платные участки на улицах Катаева, Черепахина и Шаумяна. Оплата взимается по будням в период с 8:00 до 20:00, в остальные часы и выходные дни паркинг общей численностью 7051 место доступен всем безвозмездно.

Парковки в Ростове-на-Дону: льготы и категории получателей

Освобождение от платы за стоянку распространяется на ряд категорий граждан. Ветераны ВОВ и освобожденные узники концентрационных лагерей вправе использовать платные зоны безвозмездно. Резиденты — владельцы или наниматели жилья в зоне платного паркинга — получают специальное разрешение на бесплатное размещение автомобиля в границах своего кадастрового квартала. Семьи, воспитывающие трех и более детей, также вправе претендовать на льготное обслуживание. Граждане с ограниченными возможностями здоровья могут размещать машины на выделенных местах бесплатно при регистрации автомобиля в соответствующем федеральном реестре. Получение разрешения осуществляется в офисе обслуживания на Большой Садовой, 150.

Экономия с помощью абонементного обслуживания

Для водителей, регулярно пользующихся центральными парковками, разработаны абонементы с существенной экономией. Месячный пакет обойдется в 5000 рублей и распространяется на все платные территории. Трехмесячный вариант стоит 15 000 рублей, шестимесячный — 30 000 рублей, годовой абонемент — 60 000 рублей. Подобные предложения дают возможность существенно снизить затраты при частом использовании центральных парковочных зон.

Владея информацией о доступных преференциях на парковках в Ростове-на-Дону, льготах и иных выгодных условиях, вы получите возможность заметно уменьшить расходы на парковочные услуги в центральной части города.

Парковки в Ростове-на-Дону: льготы и скидки — кому положены преференции? Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

