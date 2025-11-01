Во время давки в индийском храме погибли 10 человек

Не менее 10 человек стали жертвами давки в храме Венкатешвары в Индии, сообщила газета Hindustan Times. По данным властей, место проведения молитвы было переполнено.

Инцидент произошел в момент, когда у храма собралась большая толпа людей, чтобы помолиться в честь наступления Экадаши (одиннадцатый день после полнолуния в индуистском календаре. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Как отметило издание, несколько десятков людей пострадали. Всех раненых доставили в ближайшие больницы.

Ранее сообщалось, что на похоронах экс-премьера Кении Раилы Одинги в Кисуму на стадионе имени Джомо Кениаты произошли ожесточенные столкновения из-за большого скопления людей. В результате давки сотни людей получили травмы. Во время похоронной процессии некоторые участники потеряли сознание из-за усталости и эмоционального напряжения.

До этого в Индии случилась давка на митинге местного политика Виджая. Уточняется, что в результате погиб, по меньшей мере, 31 человек. Еще минимум 58 пострадали, в том числе несовершеннолетние. Мероприятие проводилось в городе Карур на юге Индии.