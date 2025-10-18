Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 14:31

Сотни людей получили травмы на похоронах экс-премьера Кении

Standard: сотни скорбящих пострадали на похоронах экс-премьера Кении Одинги

Парамедики оказывают помощь скорбящим, попавшим в давку, пытаясь добраться до гроба с останками бывшего премьер-министра Кении Раилы Одинги во время его государственных похорон Парамедики оказывают помощь скорбящим, попавшим в давку, пытаясь добраться до гроба с останками бывшего премьер-министра Кении Раилы Одинги во время его государственных похорон Фото: Boniface Muthoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

На похоронах экс-премьера Кении Раилы Одинги в Кисуму на стадионе имени Джомо Кениаты произошли ожесточенные столкновения из-за большого скопления людей, передает Standard в соцсети Х. В результате давки сотни людей получили травмы.

По информации газеты, сотрудники Красного Креста в Кении предоставляли первую помощь пострадавшим и организовали их эвакуацию. Во время похоронной процессии некоторые участники потеряли сознание из-за усталости и эмоционального напряжения.

С 16 по 19 октября проходит церемония прощания с выдающимся кенийским политиком. Брат покойного, сенатор Сиайя Одинга, сообщил, что похороны бывшего премьер-министра состоятся в воскресенье рядом с мавзолеем его отца в городе Бондо. Только самые близкие люди покойного смогут посетить эту закрытую церемонию.

Ранее на стадионе в Найроби полиция использовала слезоточивый газ и открыла предупредительную стрельбу во время массового прощания с бывшим премьер-министром. На церемонии раздались выстрелы, и тысячи кенийцев в панике покинули стадион. Почтить память экс-премьера пришло не менее 100 тыс. человек.

Кения
пострадавшие
церемонии прощания
премьер-министры
