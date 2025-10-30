Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 17:07

Вместо драников готовлю алу тикки: сочные котлетки из картошки, которые всегда получаются идеальными

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти картофельные котлетки я впервые попробовал в индийском ресторане, где их подавали с мятным чатни. Сочетание хрустящей корочки с нежной картофельной начинкой и пикантными специями произвело на меня неизгладимое впечатление. Теперь алу тикки стали нашим семейным фаворитом — дети обожают их за нежный вкус, а я ценю за сытность и аромат индийских специй.

Для котлеток мне нужно: отварной картофель (3 шт., около 450 г), панировочные сухари (2 ст. л.), вареный горошек (80 г), свежий имбирь (1 ч. л.), зеленый перец чили (1 шт.), кинза (1 ст. л.), соль (1¼ ч. л.), масло для жарки. Готовлю так: разминаю картофель с солью и сухарями. Отдельно обжариваю горошек с тертым имбирем, мелко нарезанным чили и кинзой. Формирую из картофельной массы лепешки, в центр выкладываю начинку, защипываю края и формирую котлетки. Обжариваю на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаю с йогуртовым соусом или мятным чатни.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
Готовлю турецкие кефте — аромат на всю кухню и вкус, как в Стамбуле
Семья и жизнь
Готовлю турецкие кефте — аромат на всю кухню и вкус, как в Стамбуле
Остатки картофеля — не проблема: вкусная запеканка, которая удивит всю семью
Общество
Остатки картофеля — не проблема: вкусная запеканка, которая удивит всю семью
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Семья и жизнь
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром — просто и вкусно
Семья и жизнь
Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром — просто и вкусно
Белорусская кухня покорила всю семью — все благодаря этим картофельным цыбрикам: готовлю на завтрак
Общество
Белорусская кухня покорила всю семью — все благодаря этим картофельным цыбрикам: готовлю на завтрак
еда
рецепты
картофель
Индия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили реакцию в мире на испытания «Буревестника» и «Посейдона»
Володин призвал сделать рубль «как при царе»
Экономист объяснила, что такое цифровой рубль
В Днепре заметили сотрудников ТЦК на необычном автомобиле
Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном
В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском
Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.