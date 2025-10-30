Вместо драников готовлю алу тикки: сочные котлетки из картошки, которые всегда получаются идеальными

Эти картофельные котлетки я впервые попробовал в индийском ресторане, где их подавали с мятным чатни. Сочетание хрустящей корочки с нежной картофельной начинкой и пикантными специями произвело на меня неизгладимое впечатление. Теперь алу тикки стали нашим семейным фаворитом — дети обожают их за нежный вкус, а я ценю за сытность и аромат индийских специй.

Для котлеток мне нужно: отварной картофель (3 шт., около 450 г), панировочные сухари (2 ст. л.), вареный горошек (80 г), свежий имбирь (1 ч. л.), зеленый перец чили (1 шт.), кинза (1 ст. л.), соль (1¼ ч. л.), масло для жарки. Готовлю так: разминаю картофель с солью и сухарями. Отдельно обжариваю горошек с тертым имбирем, мелко нарезанным чили и кинзой. Формирую из картофельной массы лепешки, в центр выкладываю начинку, защипываю края и формирую котлетки. Обжариваю на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаю с йогуртовым соусом или мятным чатни.

