30 октября 2025 в 16:59

Готовлю турецкие кефте — аромат на всю кухню и вкус как в Стамбуле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные, золотистые и невероятно сочные — кефте по-турецки давно стали визитной карточкой восточной кухни. Эти котлетки из говядины или баранины подаются с рисом, йогуртовым соусом или просто с лепешками. Чтобы приготовить их дома, понадобится 500 граммов фарша (лучше говяжьего или смешанного с бараниной), одна луковица, два зубчика чеснока, одно яйцо, две столовые ложки панировочных сухарей, чайная ложка зиры, щепотка паприки, немного черного перца, соли и пучок свежей петрушки.

Лук и чеснок натирают на мелкой терке, добавляют к фаршу вместе с яйцом, сухарями, специями и измельченной петрушкой. Все тщательно перемешивают и оставляют на 20 минут настояться, чтобы фарш вобрал аромат специй. Формируют небольшие продолговатые котлетки и обжаривают на раскаленном масле до румяной корочки, затем доводят до готовности под крышкой.

Получаются мягкие, сочные турецкие кефте, которые пахнут зирой, луком и свежей зеленью. Их можно запечь в духовке, пожарить на сковороде или приготовить на гриле — в любом варианте они сохраняют свой насыщенный вкус. Особенно вкусно подавать кефте с соусом из йогурта, чеснока и лимонного сока или с ароматным рисом.

Такое блюдо идеально подходит и для семейного обеда, и для праздничного стола — кефте по-турецки всегда получаются вкусными, сытными и очень душевными.

Ранее мы поделились рецептом горбуши с чесночным соусом.

