Более 30 человек погибло во время давки на митинге в Индии

На митинге политика Виджая в Индии погиб 31 человек

В Индии случилась давка на митинге местного политика Виджая, пишет газета Indian Express. Уточняется, что в результате погиб, по меньшей мере, 31 человек.

Еще минимум 58 пострадали, в том числе несовершеннолетние. При этом мероприятие проводилось в городе Карур на юге Индии. Там известный актер и политик Виджай организовал предвыборный митинг, во время которого толпа начала вести себя агрессивно.

Ранее в ходе беспорядков в Непале погиб 51 человек. Кроме того, свыше 1,3 тысячи жителей пострадали. ВС Непала продлили режим комендантского часа на неопределенный срок в муниципалитетах Катманду, Лалитпур и Бхактапур. Въезд на территорию аэропорта для вылета возможен круглосуточно при условии предъявления действующего билета.

До этого МИД РФ призвал россиян отказаться от посещения Непала до нормализации ситуации в стране. Уже находящимся там соотечественникам советуют проявлять бдительность и избегать скоплений людей. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает нормализации положения дел в Непале и гарантий защиты для находящихся там российских туристов.