28 сентября 2025 в 05:31

Празднование дня рождения москвича привело к гибели 13 собак

В Московском питомнике случился пожар из-за сигареты, погибло 13 собак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В одном из столичных питомников для собак случился крупный пожар, в результате которого погибли 13 собак и еще 30 сбежали, передает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что возгорание произошло из-за непотушенного окурка москвича, который праздновал свой день рождения.

Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. В пожаре погибли 13 собак, ещё 30 — разбежались. Сейчас их ищут сотрудники питомника, — сказано в сообщении.

В результате происшествия пострадал и сам виновник пожара, уточнили на канале. Он получил ожоги и был доставлен в местную больницу.

Ранее стало известно, что прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа проводит доследственную проверку по факту возгорания в жилом доме поселка Североонежский. При пожаре были обнаружены тела двух детей в возрасте двух и трех лет.

До этого смертельный пожар случился в однокомнатной квартире на проспекте Ветеранов в Петербурге. Возгорание ликвидировали за полчаса: в тушении участвовали 15 спасателей и три единицы техники. Площадь пожара составила два квадратных метра.

