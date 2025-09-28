Празднование дня рождения москвича привело к гибели 13 собак

В одном из столичных питомников для собак случился крупный пожар, в результате которого погибли 13 собак и еще 30 сбежали, передает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что возгорание произошло из-за непотушенного окурка москвича, который праздновал свой день рождения.

Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. В пожаре погибли 13 собак, ещё 30 — разбежались. Сейчас их ищут сотрудники питомника, — сказано в сообщении.

В результате происшествия пострадал и сам виновник пожара, уточнили на канале. Он получил ожоги и был доставлен в местную больницу.

