В Совфеде призвали ужесточить требования к питомникам и передержкам Сенатор Гибатдинов призвал ужесточить требования к питомникам и передержкам

Случаи жестокого обращения с животными можно предотвратить, ужесточив требования к питомникам и передержкам, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его мнению, инцидент в Чехове продемонстрировал системные пробелы в регулировании всей отрасли, связанной с содержанием питомцев. Он отметил, что для кардинального изменения ситуации необходим пересмотр самого подхода к лицензированию подобной деятельности.

Ситуация с жестоким обращением к животным в Чехове показала пробелы в регулировании бизнеса, связанного с содержанием и уходом за питомцами. Сегодня любой может содержать у себя несколько животных без особых требований. Очевидно, что такой подход должен быть пересмотрен. Необходимо рассмотреть возможность ужесточения требований к открытию подобных заведений вместе с установкой санитарных и ветеринарных норм, обязательных к исполнению, и расширить полномочия контрольно-надзорных органов. Также необходимо ужесточить административную ответственность за жестокое обращение с животными, — высказался Гибатдинов.

Ранее сообщалось, что питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA стали жертвами жестокого обращения в частном питомнике города Чехова Московской области. Артистка сообщила, что заведение позиционировало себя как передержка с комфортными условиями, но на деле животные содержались в антисанитарных условиях и подвергались издевательствам.