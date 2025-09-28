Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 15:28

Изюбрь убил сотрудника зоопитомника под Читой

Mash: сотрудник зоопитомника погиб из-за нападения изюбря под Читой

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Сотрудник питомника для животных «Амодово» под Читой погиб в результате нападения изюбря, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Животное начало неожиданно проявлять агрессию, погибший пытался вернуть его в вольер.

По информации журналистов, перед этим изюбрь проломил две стены своего загона и пытался пробиться в вольер к гусям, но в этот момент подоспели работники. Один из них попытался вернуть животное обратно, но тот повалил человека на землю и пронзил рогами его ногу, травмы оказались несовместимы с жизнью.

В этот момент на территории питомника находились гости, семьи с детьми. Всех экстренно эвакуировали. В целях снижения рисков животное пришлось застрелить.

Ранее бродячий пес напал на восьмилетнего мальчика на улице Фаизи в Казани. Ребенок играл на детской площадке и не провоцировал животное, когда собака внезапно набросилась на него. Мальчик получил травму спины. Уточняется, что местные жители неоднократно жаловались на стаю бродячих животных, обитающих вблизи теплотрассы.

животные
нападения
олени
питомники
Россия
происшествия
Забайкальский край
смерти
