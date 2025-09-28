Изюбрь убил сотрудника зоопитомника под Читой

Сотрудник питомника для животных «Амодово» под Читой погиб в результате нападения изюбря, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Животное начало неожиданно проявлять агрессию, погибший пытался вернуть его в вольер.

По информации журналистов, перед этим изюбрь проломил две стены своего загона и пытался пробиться в вольер к гусям, но в этот момент подоспели работники. Один из них попытался вернуть животное обратно, но тот повалил человека на землю и пронзил рогами его ногу, травмы оказались несовместимы с жизнью.

В этот момент на территории питомника находились гости, семьи с детьми. Всех экстренно эвакуировали. В целях снижения рисков животное пришлось застрелить.

Ранее бродячий пес напал на восьмилетнего мальчика на улице Фаизи в Казани. Ребенок играл на детской площадке и не провоцировал животное, когда собака внезапно набросилась на него. Мальчик получил травму спины. Уточняется, что местные жители неоднократно жаловались на стаю бродячих животных, обитающих вблизи теплотрассы.