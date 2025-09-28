Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 13:40

Нападение собаки на ребенка на детской площадке попало на видео

Бездомный пес напал на восьмилетнего мальчика на детской площадке в Казани

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бродячий пес напал на восьмилетнего мальчика на улице Фаизи в Казани, сообщает телеканал «Татарстан 24». Ребенок играл на детской площадке и не провоцировал животное, когда собака внезапно набросилась на него.

В результате нападения пострадавший получил травму спины. На кадрах с места происшествия видно, что рядом находились и другие бездомные собаки.

Местные жители неоднократно жаловались на стаю бродячих животных, обитающих вблизи теплотрассы. Сообщается о предыдущих случаях нападений как на людей, так и на домашних питомцев. Жильцы утверждают, что их обращения в официальные инстанции не привели к принятию эффективных мер по отлову опасных животных.

Ранее собака укусила трехлетнюю девочку за лицо в деревне Соколово Нижегородской области. Животное напало в тот момент, когда дети гуляли на улице. Ребенку наложили швы, девочке провели курс уколов от бешенства.

До этого стало известно, что стая бродячих собак стала нападать на жителей Кировского округа в Омске. Одна из них набросилась на ребенка и укусила его за лицо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

собаки
нападения
дети
Казань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев лихорадки чикунгунья
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий
Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.