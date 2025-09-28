Нападение собаки на ребенка на детской площадке попало на видео

Бродячий пес напал на восьмилетнего мальчика на улице Фаизи в Казани, сообщает телеканал «Татарстан 24». Ребенок играл на детской площадке и не провоцировал животное, когда собака внезапно набросилась на него.

В результате нападения пострадавший получил травму спины. На кадрах с места происшествия видно, что рядом находились и другие бездомные собаки.

Местные жители неоднократно жаловались на стаю бродячих животных, обитающих вблизи теплотрассы. Сообщается о предыдущих случаях нападений как на людей, так и на домашних питомцев. Жильцы утверждают, что их обращения в официальные инстанции не привели к принятию эффективных мер по отлову опасных животных.

Ранее собака укусила трехлетнюю девочку за лицо в деревне Соколово Нижегородской области. Животное напало в тот момент, когда дети гуляли на улице. Ребенку наложили швы, девочке провели курс уколов от бешенства.

До этого стало известно, что стая бродячих собак стала нападать на жителей Кировского округа в Омске. Одна из них набросилась на ребенка и укусила его за лицо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.