26 сентября 2025 в 17:28

Жительница Петербурга погибла при пожаре в однокомнатной квартире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кировском районе Санкт-Петербурга погибла местная жительница в результате возгорания в однокомнатной квартире, пишет Neva.today со ссылкой на МЧС. Трагедия произошла в доме № 95 на проспекте Ветеранов.

На место ЧП прибыли 15 сотрудников МЧС. Для ликвидации пожара спасатели задействовали три единицы техники.

Возгорание удалось потушить спустя почти полчаса. Пламя затронуло два квадратных метра площади.

Ранее в Подольске двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме. Трагедия произошла, когда мать оставила малолетних одних в квартире, а сама отправилась к соседям на верхний этаж.

До этого в селе Малореченском под Алуштой произошел пожар, в результате которого погиб 15-летний подросток. По версии следствия, возгорание началось на кухне из-за неисправности отопительного оборудования или замыкания электропроводки.

