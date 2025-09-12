Более 50 человек погибли во время беспорядков в Непале

В ходе беспорядков в Непале погиб 51 человек, сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию. Кроме того, свыше 1,3 тысячи жителей пострадали.

Ранее ВС Непала продлили режим комендантского часа на неопределенный срок в муниципалитетах Катманду, Лалитпур и Бхактапур. Въезд на территорию аэропорта для вылета возможен круглосуточно при условии предъявления действующего билета.

До этого МИД РФ призвал россиян отказаться от посещения Непала до нормализации ситуации в стране. Уже находящимся там соотечественникам советуют проявлять бдительность и избегать скоплений людей. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает нормализации положения дел в Непале и гарантий защиты для находящихся там российских туристов.

Протестующие в Непале ранее подожгли офис президента Рамы Чандры Пауделя в Махараджгундже, вынудив армию экстренно эвакуировать главу государства. Политика вывезли вертолетом в Шивапури, где расположен военный учебный центр.