09 сентября 2025 в 20:35

Россиянам посоветовали держаться подальше от Непала

Протестующие в Катманду Протестующие в Катманду Фото: NARENDRA SHRESTHA/EPA/ТАСС

МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Непал до стабилизации обстановки — соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Российским туристам и находящимся в стране гражданам также советуют соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей.

Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей, — говорится в сообщении.

Ранее проживающая в Непале россиянка рассказала, что туристическая зона города Покхара остается спокойной, несмотря на массовые протесты в стране. Ограничения действуют в других районах, но для путешественников рисков нет.

В то же время посольство РФ в Непале рекомендовало россиянам в горных районах избегать поездок в Катманду из-за закрытия аэропорта и нестабильной обстановки. Отмечается, что сезон восхождений на Эверест закрыт, но российские альпинисты продолжают экспедиции на другие восьмитысячники, включая Манаслу.

Позднее стало известно, что протесты перекинулись на границу Непала с Индией, где демонстранты подожгли полицейские посты и перекрыли все КПП. Выходящая из-под контроля ситуация вынудила власти полностью закрыть пограничные переходы между странами.

протесты
митинги
Непал
МИД
