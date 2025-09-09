Проживающая в Непале россиянка описала обстановку на фоне протестов Проживающая в Непале россиянка заявила, что туристы находятся в безопасности

Туристическая зона непальского города Пкхара остается спокойной несмотря на массовые протесты в стране, рассказала РИА Новости россиянка, которая там живет. Она пояснила, что ограничения есть, но их ввели в других частях города.

Туристическая зона не затронута волнениями, протесты и ограничения введены в других частях города. В Катманду есть погибшие, туристам же безопасно, поводов волноваться нет, — пояснила россиянка.

Ранее стало известно, что премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и другие министры ушли в отставку на фоне массовых протестов из-за блокировки соцсетей, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек. Политиков перевезли на вертолетах из апартаментов в главном административном здании правительства в более безопасные места.

Поводом для массовых протестов стало решение властей Непала ограничить работу социальных сетей и мессенджеров, которые не выполнили новые требования регистрации. Под блокировку попали YouTube, X, а также Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). Позже власти отменили ограничения.