Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 14:42

Проживающая в Непале россиянка описала обстановку на фоне протестов

Проживающая в Непале россиянка заявила, что туристы находятся в безопасности

В Непале продолжаются протесты против коррупции и запрета социальных сетей В Непале продолжаются протесты против коррупции и запрета социальных сетей Фото: EPA/ТАСС

Туристическая зона непальского города Пкхара остается спокойной несмотря на массовые протесты в стране, рассказала РИА Новости россиянка, которая там живет. Она пояснила, что ограничения есть, но их ввели в других частях города.

Туристическая зона не затронута волнениями, протесты и ограничения введены в других частях города. В Катманду есть погибшие, туристам же безопасно, поводов волноваться нет, — пояснила россиянка.

Ранее стало известно, что премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и другие министры ушли в отставку на фоне массовых протестов из-за блокировки соцсетей, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек. Политиков перевезли на вертолетах из апартаментов в главном административном здании правительства в более безопасные места.

Поводом для массовых протестов стало решение властей Непала ограничить работу социальных сетей и мессенджеров, которые не выполнили новые требования регистрации. Под блокировку попали YouTube, X, а также Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). Позже власти отменили ограничения.

Непал
Россия
протесты
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал Шмидта самозванцем, который олицетворяет политику Запада
Лавров жестко высказался об обвинениях ЕС в атаке на самолет фон дер Ляйен
Граждан Непала призвали проявить сдержанность
Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов
Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта
Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента
Знойная духота и жара до +27? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Известия»: военного блогера Алехина подозревают в отмывании денег
Банк не хочет возвращать деньги: какие причины, что делать
Жена бывшего премьера Непала стала жертвой массовых протестов
Экономист рассказал, как повысить пенсии в России
Раскрыто количество российских туристов, находящихся в Непале
Стало известно, почему перелет в Сочи стоит как в Пекин
Назван топ-5 стран, граждане которых едут отдыхать в Россию
Россиянам в Непале дали один совет
Раскрыты подробности последних дней жизни выпавшего из окна врача скорой
В Госдуму внесли законопроект о запрете въезда семей трудовых мигрантов
«Медаль Олимпиады — навсегда»: Елистратов о непопадании в квалификацию ОИ
В Госдуме объяснили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Глава АТОР перечислила, какие страны нарастили турпоток в Россию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.