09 сентября 2025 в 10:37

В Непале протестующие добились отмены запрета соцсетей

В Непале власти отказались от блокировки соцсетей после уличных протестов

Акция против запрета социальных сетей у здания парламента Непала в Катманду переросла в столкновения с полицией Акция против запрета социальных сетей у здания парламента Непала в Катманду переросла в столкновения с полицией Фото: AP/ТАСС

В Непале власти сняли блокировку с социальных сетей после масштабных акций протеста, передает Reuters со ссылкой на слова министра связи и информационных технологий страны Притхви Суббу Гурунга. По его словам, сервисы уже функционируют.

Мы отменили блокировку социальных сетей. Теперь они работают, — заявил он.

Одновременно власти объявили комендантский час в Катманду и соседнем районе Лалитпур. Пока неизвестно, сколько он продлится. На этот период под запретом остаются демонстрации, массовые собрания и митинги. Меры введены после призывов протестующих выйти на новые акции.

Поводом для массовых протестов стало решение властей Непала ограничить работу социальных сетей и мессенджеров, которые не выполнили новые требования регистрации. Под блокировку попали YouTube, X, а также Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ранее сообщалось, что жертвами столкновений стали не менее 19 человек, еще свыше 100 получили ранения. Среди пострадавших оказались 28 сотрудников полиции. Силовики использовали слезоточивый газ и резиновые пули. Однако часть протестующих сумела попасть на территорию парламентского комплекса.

