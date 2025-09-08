Акция против запрета социальных сетей у здания парламента Непала в Катманду

Число жертв протестов в Непале превысило 10 человек Reuters: в Непале погибли 19 протестующих против запрета соцсетей

Количество погибших в ходе массовых протестов в Непале продолжает стремительно увеличиваться, сообщило агентство Reuters. По последним данным, жертвами столкновений стали не менее 19 человек, а более 100 граждан получили различные ранения.

Агентство отмечает, что среди пострадавших находятся 28 сотрудников правоохранительных органов. Протесты вспыхнули в столице страны Катманду в ответ на введение правительством запрета на работу популярных социальных сетей и мессенджеров.

Полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Несмотря на предпринятые меры, некоторым участникам акций удалось прорваться на территорию парламентского комплекса.

Полиция стреляет без разбора. Они выпустили пули, которые пролетели мимо меня, но попали в друга, который стоял позади меня. Его ранили в руку, — заявил один из протестующих журналистам.

Причиной массовых выступлений стало решение властей Непала заблокировать работу социальных сетей и мессенджеров, нарушивших новые правила регистрации в стране. Под ограничения попали такие платформы как YouTube, X, Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Непала были введены на территорию парламентского комплекса в столице страны после проникновения туда протестующих. Данное решение было принято в рамках мер по поддержке правоохранительных органов после введения комендантского часа в отдельных районах Катманду.