09 сентября 2025 в 13:00

Премьер Непала ушел в отставку после массовых протестов

Кхадга Прасад Шарма Оли Кхадга Прасад Шарма Оли Фото: ЕРА

Премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и другие министры ушли в отставку на фоне массовых протестов из-за блокировки соцсетей, при которых погибли по меньшей мере 19 человек, пишет The New York Times. По данным издания, их перевезли на вертолетах из апартаментов в главном административном здании правительства в более безопасные места.

Премьер-министр Шарма Оли и другие министры ушли в отставку, не имея четкого пути к успокоению молодых протестующих в столице, — сказано в материале.

Поводом для массовых протестов стало решение властей Непала ограничить работу социальных сетей и мессенджеров, которые не выполнили новые требования регистрации. Под блокировку попали YouTube, X, а также Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). Позже власти отменили ограничения.

Также сообщалось, что протестующие подожгли отель Hilton, связанный с сыном премьер-министра Непала. В гостинице могли находиться россияне. Также под огонь попали дом Шарма Оли, здание правящей партии и парламент.

