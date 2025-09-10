Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Песков: РФ надеется на урегулирование обстановки в Непале и защиту россиян

Катманду, Непал: Протестующие ломают и сжигают автомобили в здании Сингха Дурбар на фоне бурных протестов поколения Z против коррупции и подавления социальных сетей

Россия рассчитывает на нормализацию ситуации в Непале и защиту российских туристов, передает заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, обстановка в государстве фактически вышла из-под контроля властей.

Мы видим, что ситуация фактически вышла из-под контроля. Мы в данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов — для нас в первую очередь включая российских туристов, которые находятся и могут находиться на территории Непала, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее МИД России посоветовал гражданам временно не ездить в Непал до нормализации ситуации. Тем, кто уже находится в стране, рекомендовано быть осторожными и держаться подальше от скоплений людей.

Кроме того, политолог Андрей Кортунов сообщил, что массовые протесты в Непале вызваны внутренней нестабильностью, а их рост — жесткими действиями властей. Изначально демонстрации начались из-за блокировки соцсетей, но силовое подавление радикализировало протестующих и расширило их требования. Он подчеркнул, что возмущение участников протестов обращено не только против властей, но и против официальной оппозиции.

